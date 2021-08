Pravý bek Arsenalu Hector Bellerin míří do Betisu Sevilla, ve Španělsku už by měl být na zdravotní prohlídce. Betis podle Sky Sports jedná o hostování s následnou opcí. Případný odchod Bellerina by zároveň mohl otevřít dveře na Emirates pro obránce Boloni Takehira Tomiyasa, kterého „Gunners“ delší dobu sledují.