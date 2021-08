Superpřestup Kyliana Mbappého z PSG do Realu Madrid? Podle posledních zpráv to na něj nakonec nevypadá. Real aktuálně přerušil jednání, server goal.com píše, že nechtěl přistoupit na částku 200 milionů eur (více než 5 miliard korun), kterou PSG požadovalo. Mbappé by tak měl zůstat v Paříži a vytvořit nabitou ofenzivu s Neymarem a Lionelem Messim. Současný kontrakt mu ale za rok vyprší...