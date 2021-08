Záložník Tiémoué Bakayoko se vrací z Chelsea na hostování do AC Milán. V italském celku bude sedmadvacetiletý francouzský fotbalista působit dva roky a součástí dohody klubů je i možnost přestupu. Bakayoko přišel do Chelsea v roce 2017 z Monaka, ale nedokázal se trvale prosadit. Londýnský celek ho proto v ročníku 2018/2019 poslal na hostování do AC Milán a v následujících letech do Monaka a Neapole.