Mluvilo se o tom od víkendu, nyní je to oficiálně potvrzeno. Lukáš Haraslín se stal další letní posilou Sparty, slovenský reprezentant přichází ze Sassuola na roční hostování s následnou opcí na trvalý přestup. Naskočit by mohl hned do prvního soutěžního duelu po reprezentační pauze, který Pražané odehrají na půdě Viktorie.

Více čtěte ZDE