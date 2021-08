Už je to deifinitivní! Plzeňské fotbalisty opouští Jakub Brabec. Reprezentační obránce odchází do Arisu Soluň, s kterým se podle řeckých médií dohodl na tříleté smlouvě. Třetí tým uplynulého ročníku řecké ligy zveřejnil na svém twitterovém účtu fotografie z příletu nové posily. "Mám radost, že jsem tady. Je to pro mě nová výzva. Ještě mě čeká zdravotní prohlídka a podpis smlouvy. Pak bude čas říct více," citoval Brabce server Metrosport.gr. Více čtěte ZDE>>>