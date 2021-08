iSport podcast: Sparta možná přivede ještě dva hráče. A co Brabec?

I transfery na Letné jsou tématem nového iSport podcastu. Kromě avizované posily Lukáše Haraslína jedná Sparta o potenciálním příchodu dvou nových hráčů. Na které posty vyhlíží Pražané nové tváře a odkud by je mohli přivést? Využijí pohárové mizérie Plzně, která potřebuje prodávat fotbalisty? Jak byla Sparta blízko příchodu Jakuba Brabce, Michala Sadílka či Michaela Krmenčíka? A co odchody - kdo by mohl zamířit pryč ze sparťanského kádru a jeví se někdo nadějný z mládeže, kdo prorazí do áčka? Více čtěte ZDE