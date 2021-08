Měl v základní sestavě Abdallaha Simu. Nakonec ho nemohl nasadit, protože je krok od přestupu do anglického Brightonu. To samé platí o stoperovi Davidovi Zimovi, jenž míří do italského FC Turín. Jak to komentoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský po remíze v Karviné? Více čtěte ZDE