Další náhrada za Lukaka

Mistrovský Inter Milán jako další náhradu za hvězdného útočníka Romelua Lukaka angažoval argentinského fotbalistu Joaquína Correu z Lazia Řím. Sedmadvacetiletý reprezentant bude v novém působišti nejprve rok hostovat a poté se transfer změní automaticky v přestup. Do metropolitního klubu nejprve poputuje pět milionů eur plus výkonnostní bonusy až do výše jednoho milionu, za trvalý přestup pak Inter zaplatí dalších 25 milionů eur (téměř 640 milionů korun). Sedmadvacetiletý Correa v Interu prošel lékařskou prohlídkou a jako nová tvář v týmu doplní Edina Džeka.