Kodaň chce Olayinku! Seveřané nabízejí opoře Slavie pohádkový plat

Petar Musa je na odchodu do portugalské Boavisty, Slavia řeší budoucnost Micka van Burena, o Davida Zimu je zájem v italské Serii A. To ale nemusí být všechno. Dánská média v úterý informovala o zájmu tamního velkoklubu FC Kodaň o křídelníka Petera Olayinku. Zdroje serveru iSport.cz potvrzují, že měla v uplynulých hodinách dorazit do Edenu konkrétní nabídka na zhruba 3,5 milionu euro, tedy přibližně 91 milionů korun. Severský celek navíc nigerijskému fotbalistovi nabízí pohádkový plat. Více čtěte ZDE