Německý fotbalista Luca Waldschmidt zamířil z Benfiky Lisabon zpět do bundesligy. Pětadvacetiletý reprezentační útočník se dohodl na čtyřletém angažmá ve Wolfsburgu, portugalský klub inkasuje odstupné 12 milionů eur (asi 306,5 milionu korun). Waldschmidt se do německé ligy vrací po roční pauze. Před odchodem do Benfiky, za niž dal v 41 zápasech deset gólů, hrál dvě sezony za Freiburg. V minulosti oblékal dres Eintrachtu Frankfurt či Hamburku.