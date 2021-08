Viktoria Plzeň může mít vážné starosti. Hrozí, že přijde o klíčového útočníka a elitního střelce. Jean-David Beauguel naznačil, že západočeský klub hodlá po sezoně opustit. Smlouva mu běží do léta 2022 a zatím se nezdá, že by kontrakt prodloužil. „Chci odtud odejít,” řekl v podcastu Space013 francouzský hráč, jemuž bude v březnu 30 let. Více čtěte ZDE