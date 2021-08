Norský záložník Martin Ödegaard míří na trvalý přestup do Arsenalu, kde už na jaře hostoval. Dvaadvacetiletý hráč by měl po sérii hostování opustit Real Madrid a v Londýně podepsat smlouvu do roku 2026. Na Twitteru o tom informoval uznávaný novinář Fabrizio Romano. Ödegaard byl letní přestupovou prioritou „Gunners“.