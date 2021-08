Tammy Abraham opouští Chelsea i Premier League! 23letý útočník přestupuje do AS Řím, italský klub by měl zaplatit 40 milionů eur, plus dalších pět na bonusech. Podepsal smlouvu do roku 2026 s platem 4,5 milionů eur za sezonu. Blues nicméně budou mít od června 2023 šanci zpětného odkupu - za 80 milionů eur.