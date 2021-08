Živo kolem Ronalda. Agent ho nabízel za „pakatel“ City, zájem má i Ancelotti

Fotbalový trh nabízí zábavu i mimo travnatá hřiště. Sotva utichla dlouhá sága ohledně přestupu Lionela Messiho do PSG, spekuluje se o možném přesunu Cristiana Ronalda. A má to hodně společného s dalším velkým jednáním – lákání Harryho Kanea do Manchesteru City. Ronaldův agent měl údajně nabídnout svého klienta za „pakatel“ (25 milionů liber) v případě, že City nebudou chtít přistoupit na obří cenovku 150 milionů liber za Kanea. Ale to není vše, navrátilec na lavičku Realu Carlo Ancelotti chce prý Ronalda zpět v madridském královském klubu... Více čtěte zde >>>