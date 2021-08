Ministryně financí o Messiho přestupu

Messiho přestup zaujal také ministryni financí Alenu Schillerovou, která na Twitteru komentovala fotbalový transfer roku. Záhy se tam ale dočkala kritiky od opozičních politiků, kteří srovnávali hospodaření Barcelony s tím, jak Schillerová zachází se státními prostředky. „Fotbalu, paní ministryně, nerozumím, ale vím, že Messi už není hráčem Barcelony především proto, že se utopili v dluzích. No a vy se z Česka děláte fotbalovou Barcelonu. Věřím, že občané na podzim taky změní dres,“ napsala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Paní ministryně, s tím Messim je to takový trochu nešťastný příběh. Barcelona své hráče královsky platila, napůjčovala si spoustu peněz a jednoho dne nebylo na výplaty. Nepřipomíná vám to něco?“ tázal se poslanec ODS Jan Skopeček. Novinky okolo Messiho přestupu sledujte ONLINE>>>