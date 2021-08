Argentinský obránce a vítěz letošního ročníku Copa America Cristian Romero, se upsal Spurs. Třiadvacetiletý stoper strávil loňskou sezonu na hostování v Atalantě Bergamo, která na něj v létě využila opci a přivedla ho za 16 milionů eur z Juventusu Turín, Romero se ale obratem stěhuje do západního Londýna, kde podepsal smlouvu na pět let. Přestupová částka by měla být okolo 55 milionů eur.