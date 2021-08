Turecký obránce Merih Demiral posílí fotbalisty Atalanty Bergamo. Italský tým získal třiadvacetiletého stopera na hostování do konce sezony z Juventusu Turín. Účastník letošního EURA by měl v obraně zacelit mezeru po Cristianu Romerovi, jehož kroky s největší pravděpodobností povedou do Tottenhamu. Hostování by mělo obsahovat opci na trvalý přestup v hodnotě okolo 30 milionů euro.