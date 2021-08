Liverpool si pojistil jedničku Alissona dlouhodobou smlouvou

Liverpool si pojistil brankářskou jedničku Alissona Beckera novou dlouhodobou smlouvou. Informovali o tom zástupci anglického fotbalového klubu. Podle médií podepsal nejlepší gólman světa za rok 2019 kontrakt do roku 2027.

„Nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Za poslední tři roky jsme našli společnou řeč. V klub mám velkou důvěru a klub zase ve mě," uvedl v prohlášení Alisson, jenž do Liverpoolu přišel v roce 2018 z AS Řím. "Já i moje rodina tu jsme šťastní. Moje děti tu jsou doma," dodal Brazilec. Už dříve si Liverpool pojistil další opory. Nové smlouvy podepsal s obráncem Trentem Alexanderem-Arnoldem (do roku 2025) a záložníkem Fabinhem (2026).