Dánský obránce Joakim Andersen změnil působiště. Fotbalista, který svou zemi reprezentoval na nedávném EURO se přesouvá z Lyonu do týmu Crystal Palace, kde podepsal smlouvu na pět let. Pětadvacetiletý hráč strávil loňskou sezonu a hostování v jiném londýnském klubu, Fulhamu se kterým z Premier League sestoupil, nyní se do Londýna vrací.