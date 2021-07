Fernando Torres se stal trenérem mládežnického týmu Atlética Madrid, jehož je odchovancem a za který nastřílel přes sto branek. V minulé sezoně u juniorky působil jako asistent, od příštího ročníku se posune do pozice hlavního kouče. „Jsem hrdý a šťastný za návrat domů. Je to vzrušující výzva, dáme vše do toho, abychom dál pracovali pro náš klub,“ napsal.