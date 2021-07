Terry končí jako asistent Aston Villy

John Terry skončil jako asistent trenéra Aston Villy. Rozhodl se tak proto, že se chce do budoucna stát hlavním koučem. „Chci být co nejuctivější k manažerovi a všem v Aston Ville. Vzhledem k tomu, že jsem o své budoucnosti v létě vážně uvažoval, skutečně necítím, že je fér jít do nové sezony, aniž bych si tím byl jistý. Mou ambicí vždy bylo dostat se do fotbalového managementu, a pokud se naskytne vhodná příležitost, cítím se připraven takovou výzvu přijmout,“ prohlásil bývalý kapitán Chelsea a anglické reprezentace.