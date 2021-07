Už je hotovo. Co Slavia avizovala na středeční tiskové konferenci, se v pátek definitivně potvrdilo. Reprezentační útočník Michael Krmenčík se stal novou posilou českého mistra. Z belgických Brugg zatím přichází na roční hostování, pokud ale Pražané postoupí do základní skupiny Ligy mistrů, vše se změní na trvalý přestup. Slavii by Krmenčík v takovém případě stál zhruba 65 milionů korun.

