Trenér Daniel Farke se dohodl s Norwichem, který už dvakrát dovedl k postupu do Premier League, na čtyřletém prodloužení smlouvy. V City by měl německý kouč zůstat do roku 2025. Farke přišel do Norwiche v roce 2017 z Borussie Dortmund a o dva roky později klub dovedl do nejvyšší anglické soutěže. Loni z ní tým sestoupil a letos se mu povedl okamžitý návrat. Sezonu zahájí 14. srpna proti Liverpoolu.