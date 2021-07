Japonská posila do Celtiku

Fotbalisty Celtiku Glasgow posílil japonský útočník Kjogo Furuhaši, který přišel z Kóbe a podepsal čtyřletou smlouvu. Slavný celek pokračuje pod novým trenérem Angem Postecoglouem v přestavbě poté, co v předchozí ligové sezoně městský rival Rangers razantně ukončil devítiletou nadvládu Celtiku. "Je to velmi kvalitní hráč, kterého navíc dobře znám. Do týmu přinese něco speciálního a jsem si jistý, že fanoušci budou z jeho stylu hry nadšeni," řekl Postecoglou, jenž po úspěšném angažmá u australské reprezentace vedl poslední tři sezony Jokohamu. Šestadvacetiletý Furuhaši byl v minulé sezoně se 14 góly nejlepším střelcem japonské ligy.