Atlético Madrid dál povede Diego Simeone. Argentinský kouč prodloužil s úřadujícím španělským mistrem smlouvu do roku 2024. Simeone, který v minulosti za Atlético hrál, se do klubu vrátil v roce 2011 jako trenér a od té doby s ním získal osm trofejí. To z něj dělá nejúspěšnějšího kouče v historii madridského celku.