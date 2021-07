Obránce Petr Buchta (28 let) přestoupil ze Zlína do MFK Karviná. „Petr je zkušený hráč, minulou sezónu ukázal ve Zlíně svou kvalitu a my si od jeho příchodu slibujeme zkvalitnění obranné řady,“ říká Lbomír Vlk, sportovní ředitel klubu. „Čekáme další těžkou sezónu a víme, že od dobré obrany se vše odvíjí.“ Více čtěte ZDE