V neděli dopoledne neodcestovali se sparťanskou výpravou na herní soustředění do rakouského Bad Kleinkircheimu, klub na to konto oznámil, že jedná o transferech Michala Trávníka a Matěje Hanouska do zahraničí. V obou případech je vše na dobré cestě. Podle informací serveru iSport.cz by měl Trávník strávit příští sezonu na hostování v turecké Kasimpase, Hanousek pak má namířeno do polské Wisly Krakow, kde o něj velice stojí bývalý kouč Plzně Adrian Guľa.

