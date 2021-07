Španělský fotbalista Juan Mata prodloužil o rok smlouvu s Manchesterem United a na Old Trafford tak bude hrát až do konce nadcházející sezony Premier League. Oznámili to zástupci anglického klubu. Třiatřicetiletému záložníkovi vypršel kontrakt na konci června. V uplynulém ročníku se Mata pral o místo v sestavě s Brunem Fernandesem, Paulem Pogbou a Donnym van Beekem a za celou sezonu odehrál jen 18 zápasů.