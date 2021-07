Sancho do United

Je hotovo, jeden z nejočekávanějších letních přestupů je domluven a potvrzen. Jadon Sancho se z Borussie Dortmund stěhuje do Manchesteru United. Anglický velkoklub za 21letého anglického reprezentanta zaplatí 85 milionů eur (asi 2,1 miliardy). V částce není zahrnuta odměna pro agenta. Hráče teď čeká zdravotní prohlídka, po ní už by nemělo přestupu nic bránit.

„Na Sanchovi jsme dohodnutí. Bylo to Jadonovo přání, chtěl změnu, my bychom si ho rádi nechali. Jsme smutní, že odchází, to nemá s radostí z přestupové částky co dělat,“ prohlásil ředitel Borussie Hans-Joachim Watzke.