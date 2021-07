Volní hráči: Messi, Ramos, Donnarumma...

Patří k hvězdám světového fotbalu. Nyní jsou ale bez kontraktu. Jejich smlouvy k poslednímu červnu vypršely a jsou z nich tedy aktuálně volní hráči. A že se jedná o velká jména. Patří sem například útočníci Lionel Messi, Stevan Jovetič, Joshua King či Andre Ayew. Záložníci bez smlouvy jsou momentálně Juan Mata, který by ale chtěl zůstat v Manchesteru United, Jack Wilshere nebo John Lundstram. Velká jména, která aktuálně nikomu nepatří, jsou i mezi obránci. Tím nejzvučnějším je Sergio Ramos, dále ale také Jerome Boateng, Patrick van Aanholt, Nathaniel Clyne či Branislav Ivanovič. Z brankářů se spekuluje nejvíce o dalším působení Gianluigiho Donnarummy, který by po pěti letech v AC Milán mohl zamířit jako volný hráč do PSG, nebo Juventusu.