Brankář Alexander Nübel míří z Bayernu Mnichov do Monaka. V třetím týmu uplynulého ročníku francouzské fotbalové ligy by měl bývalý německý reprezentant do 21 let dva roky hostovat. Do Bayernu přišel Nübel loni po vypršení smlouvy se Schalke 04, ale vedle reprezentační jedničky Manuela Neuera se příliš neprosadil. Za celou sezonu nastoupil je ve čtyřech zápasech. V mnichovském klubu má čtyřiadvacetiletý Nübel smlouvu do roku 2025.