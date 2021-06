Brazilský obránce Marcelo by neměl během léta opustit Real Madrid, o čemž se v posledních týdnech spekulovalo. Na Twitteru to napsal respektovaný novinář Fabrizio Romano. Marcelo by naopak měl být pro nového trenéra Carla Ancelottiho klíčovým hráčem a v příští sezoně má nosit kapitánskou pásku.