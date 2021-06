Papírově je stále hráčem Sparty, to by se ovšem v případě útočníka Benjamina Tetteha mohlo v brzké době změnit. Podle informací redakce iSport.cz totiž letenský klub vyjednává s tureckým Malatyasporem, kde ghanský fotbalista v minulé sezoně hostoval, o tvrdém transferu. Pražané by mohli za rodáka z Accry vyinkasovat zhruba dva miliony eur, tedy přibližně 50 milionů korun. Samotný Tetteh by se setrvání v Malé Asii nebránil.

