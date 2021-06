Mladá Boleslav začala letní přípravu a potvrdila kromě příchodů, o kterých informoval deník Sport, i několik odchodů. Antonín Křapka se přesouvá na přestup do Karviné, záložník Jaromír Zmrhal se oficiálně vrací do Brescie, ale měl by hned zamířit do Slovanu Bratislava.