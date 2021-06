Hotovo, zbývá už jen podpis smlouvy, ale to je pouze formalita. Jinak je vše domluveno. Po Davidu Vaněčkovi (30) ohlásí Olomouc brzy druhou posilu do útoku, stane se jí brněnský Antonín Růsek, o kterého stál dlouhodobě i Baník. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál nemíří do Ostravy, ale do Sigmy zejména z toho důvodu, že jeho příchod zafinancuje bývalý spolumajitel klubu Josef Lébr. Hanáci zatím nechtějí nic komentovat. Více ZDE>>>