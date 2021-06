Sparta? Slavia? Brněnský talent Fila jde do Boleslavi. Za pěkný ranec!

Těžké miliony do Brna! Osmnáctiletý útočník Daniel Fila přestupuje do Mladé Boleslavi, která vyhrála souboj o talent se Spartou a Slavií. Podle zdrojů iSport.cz však musela k výstupní klauzuli ve výši 500 tisíc eur přitlačit, aby odrazila tlak konkurence. Konečná suma by se měla pohybovat kolem šestnácti milionů korun! To je na teenagera, který dal v první lize jediný gól, pěkný ranec. „Byla to divočina,“ ulevil si hráčův zástupce Martin Hrdlička z agentury Global Ballgames po strastiplném jednání. Více čtěte ZDE