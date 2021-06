Jedna z nejtřaskavějších přestupových kauz posledních let doběhla do svého finále. Křídelník Srdjan Plavšič po skončení sezony zamával Spartě a coby volný hráč se přesunul do Slavie. U toho ovšem nemusí skončit, v Edenu totiž znovu ožívá téma možného příchodu Michaela Krmenčíka. Tedy hráče, kterého si co by možnou letní posilu zaměřila i Sparta. Více čtěte ZDE