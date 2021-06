Byl to pořádný třesk, když už 3. května přišel deník Sport s informací, že Srdjan Plavšič po konci smlouvy ve Spartě zamíří do Slavie. Celek z Edenu ve čtvrtek tuto informaci oficiálně potvrdil. Srbský záložník se od 1. července stane definitivně „sešívaným“. Kontrakt podepsal do června 2024. „Přišel jsem pro vítězství a výhry. Proto jsem se nakonec rozhodl pro Slavii,“ uvedl Plavšič v prvním rozhovoru pro klubový web.

