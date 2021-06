Argentinský záložník Emiliano Buendía přestupuje z Norwich City do Aston Villy. Oba kluby už jsou na přestupu domluvené, zbývá už jen zdravotní prohlídka, kterou loňský vítěz Championship absolvuje po reprezentačním zápase s Kolumbií. Šikovný Argentinec zažil loni průlomovou sezonu, ve které nastřílel v devětatřiceti zápasech 15 gólů a přidal 16 přihrávek. Buendía měl podepsat kontrakt do roku 2026, přestupová částka činí 34 milionů eur plus bonusy.