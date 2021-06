Baník získal natrvalo gambijského reprezentanta

Do Baníku Ostrava přestoupil gambijský reprezentant Muhammed Sanneh, který v klubu hostoval v jarní části sezony z estonského Paide. Slezský celek na svém webu oznámil, že na jednadvacetiletého obránce uplatnil opci. Sanneh během jara nastoupil do pěti ligových zápasů a pohárových utkání se Spartou a Třincem. „Česká a estonská liga jsou rozdílné, nejdříve jsme hráče chtěli vidět, jak se popasuje s novým prostředím a způsobem hry. Ale Mo tady bez problémů zapadl jak herně, tak charakterově. Je to perspektivní kluk, který se chce zlepšovat. Má pro to předpoklady,“ uvedl na webu sportovní ředitel klubu Alois Grussmann.