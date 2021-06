Plavšič je trdlo, jestli lhal, ale ne zrádce, míní Hašek

Jen co skončila sezona, začalo být rušno na fotbalovém přestupovém trhu. Jako první začala oznamovat nové tváře pražská Sparta, která představila záložníka Jakuba Peška z Liberce a obránce Caspera Höjera z Aarhusu. I Slavia se však dala už před časem do díla a očekává se, kdy představí nejtřaskavější posilu, jež má letenskou minulost: Srdjana Plavšiče. Předpokládaný transfer při tom budí vášně mezi sparťanskými fanoušky i hráči. „Já ho jako zrádce nevidím. Není to nic překvapivého, šel by do mužstva, kde se hráči zlepšují,“ glosuje trenér Martin Hašek ve druhém speciálním dílu videopořadu Ligový insider. V něm se věnuje právě (potenciálním) přestupům do pražských „S“ i Plzně a dalším jménům jako Michael Krmenčík, Jakub Brabec nebo Ivan Schranz.