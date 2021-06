Harazim odchází do Hradce

První posilou nováčka nejvyšší fotbalové soutěže Hradce Králové je Štěpán Harazim. Dvacetiletý obránce, který přišel ze sestoupivší Opavy, podepsal s "Votroky" tříletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.

Harazim si v dresu slezského celku připsal 24 ligových startů, v nichž zaznamenal jeden gól. "Je to mladý hráč na pravou stranu obrany, může hrát i nalevo. I ve svém mladém věku má ligové zkušenosti a je to typ moderního beka. Má snahu podporovat útok, často nabíhá za obranu a má dobrý centr. Vidíme v něm dobrý potenciál do budoucna," řekl sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou.