Deník Sport o tom jako první informoval už 20. května, nyní je to oficiálně potvrzeno. Jakub Pešek se stal první letní posilou Spartu, s druhým týmem nedávno skončeného ročníku FORTUNA:LIGY podepsal víceletou smlouvu. V kádru Pavla Vrby by měl zacelit místo po Srdjanu Plavšičovi, jenž na konec smlouvy rudé opustil a přesouvá se do konkurenční Slavie. Více čtěte ZDE