Slavia co nevidět představí Srdjana Plavšiče ze Sparty a Ivana Schranze z Jablonce, Sparta už má pod palcem Caspera Höjera z Aarhusu a libereckého Jakuba Peška. A co Plzeň, která na příchodu posil pracovala vždy v dostatečném předstihu? Zatím nic, pro klub byla priorita udržet pátou příčku, která znamená účast ve druhém předkole Konferenční ligy. Což se díky výhře 3:1 v Opavě povedlo a majitel Adolf Šádek tak nyní začne řešit, co dál. Více čtěte ZDE