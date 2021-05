Pořád se spekuluje, jak ho vábí zájemci z Premier League, jenže má do téhle soutěže vůbec Abdallah Sima otevřené dveře? Podmínky pro udělení pracovního povolení prošly od výstupu Velké Británie z Evropské unie změnami, ty ještě víc zvýhodňují reprezentanty a hráče z top lig, ale co senegalský mladík? Teď by povolení získat nemusel, chyběly by mu k němu totiž tři body… Více čtěte ZDE