Vystřelil jako kometa, a to nejen na domácí, ale i evropské scéně. Svými skvělými výkony zejména z podzimní části sezony a ze začátku roku 2021 se slávista Abdallah Sima dostal do hledáčku klubů, o kterých před rokem snad jen vzdáleně snil. Čím dál více se ale řeší jeho možný odchod ze Slavie do Premier League. Ve hře je například následování Tomáše Součka a Vladimíra Coufala do West Hamu. Kdo další z anglické ligy o něm uvažuje? Více čtěte ZDE