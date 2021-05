Brazilec Neymar prý zůstane v Paris Saint-Germain dalších pět let. Podle informací listu L'Équipe prodlouží hvězdný útočník ve francouzském klubu smlouvu o čtyři sezony do roku 2026. Vedení pařížského klubu by si rádo pojistilo i další velkou hvězdu Kyliana Mbappého. Dvaadvacetiletému francouzskému reprezentantovi vyprší smlouva na konci příští sezony a PSG už s předstihem usiluje o její prodloužení.