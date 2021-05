Po sezoně by měl přijít pikantní přesun. Záložník Srdjan Plavšič podle informací deníku Sport vymění jedno pražské „S“ za druhé a bude nově oblékat dres Slavie. Pro trenéra ligových mistrů Jindřicha Trpišovského není důležité, jestli posila přijde z řad odvěkého rivala. „Jde mi jen o to, aby Slavia byla konkurenceschopná a měla co nejlepší hráče,“ líčí pětačtyřicetiletý kouč v rozhovoru pro MF Dnes.