Kdo kromě Plavšiče může jít do Slavie?

Může to být další zásadní moment v historické rivalitě mezi Spartou a Slavií. Přímo z Letné do Edenu se v poslední době stěhovali například Simon Deli a Josef Hušbauer a podle informací deníku Sport je pravděpodobné, že dalším bude křídelník Srdjan Plavšič. Po skončení sezony má jako volný hráč vyměnit rudou za červenobílou. Srbský fotbalista to sice na sociálních sítích v pondělí popřel, několik zdrojů Sportu ovšem hovoří o tom, že je s mistrem na spolupráci už domluvený. V zamčené části článku také najdete podrobnosti o třech hráčích, které má Slavia podle Jindřicha Trpišovského vyhlédnuté v zahraničí. Více čtěte ZDE