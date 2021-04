V čem ještě „nedospěl“ Krmenčík a co by dal Spartě. Kliment? Spíš do Slavie

Z nynější sezony FORTUNA:LIGY zbývá odehrát ještě pět kol, ale už nyní se čile spekuluje o letních posilách. Deník Sport a server iSport.cz se zaměřily na pět zajímavých jmen, o něž by mohla usilovat pražská Sparta, a spolu s bývalým trenérem Olomouce, Bohemians či Plzně Romanem Pivarníkem rozebraly jejich kvality i to, jak by zapadly do aktuálního kádru Sparty a strategie kouče Pavla Vrby. Největší pozornost bezesporu přitahuje útočník PAOK Soluň Michael Krmenčík... Více čtěte ZDE